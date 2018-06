Ostwind 3 - Aufbruch nach Ora

× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Abenteuer | Deutschland 2017 | Regie: Katja von Garnier | Laufzeit 110 Minuten | FSK 0 | FBW: Prädikat besonders wertvoll.

Im dritten Teil der Pferde-Saga begibt sich die Hauptfigur Mika auf eine Spurensuche nach den Wurzeln ihres Pferdes Ostwinds. Nach einem Streit mit ihrer Großmutter verlässt sie in einer Nacht- und Nebelaktion den Pferdehof Kaltenbach und bricht nach Andalusien auf, wo sie Ostwinds Herkunft vermutet. Dort landet Mika zufällig auf der Hacienda des Großgrundbesitzers Pedro, wo sie eine Arbeit als Stallgehilfin bekommt. Während eines Ausritts mit Ostwind kommt Mika an die Wasserquelle von Ora, die einer Herde von Wildpferden als Tränke dient. Mika wird schnell klar, dass es sich bei dieser Herde um Ostwinds "Familie" handeln muss. Von der mit den Pferden zusammenlebenden Tara erfährt Mika jedoch, dass das Land von Pedro an einen skrupellosen Unternehmer verkauft wurde. Dadurch sind der Lebensraum und die Sicherheit der Tiere in Gefahr. Um die Quelle zu schützen und die Zukunft der Wildpferde zu sichern, ruft Mika das traditionelle Rennen von Ora wieder ins Leben.

© constantin filmverleih