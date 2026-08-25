Match made in heaven: Verträumter Techno mit deutschsprachigem, melancholischem Indie-Pop, das beschreibt die Musik von OSWALD wohl am besten. Das Quartett hat sich erst Ende 2023 in der Hauptstadt Berlin gegründet und begeistert seitdem sowohl mit eigenen Songs als auch mit clubtauglichen Versionen von Tracks anderer Künstler*innen wie Cro (“Ein Teil”) und Nena (“irgendwie, irgendwo, irgendwann”). Dass OSWALD dabei immer an die Fans denkt, zeigt sich spätestens daran, dass sie ihre Debütsingle “nachts wach” zum Remix freigegeben haben – inklusive Preview bei einer Liveshow und geplantem Release. Obwohl die Band erst einige Singles veröffentlicht hat, ging es Anfang 2026, als frische Mitglieder der New Music Hotlist 2026 des ARD, auf die erste, direkt ausverkaufte Tour. Nachdem die Fans ein BISSCHEN MEHR wollten, lässt OSWALD sie nicht lange warten. Schon im September 2026 geht es auf die WIR WAREN HIER TOUR 2026, mit mehr Stopps und erstmals auch Konzerte in Österreich und der Schweiz. Fans, die auf der letzten Tour waren, haben bei den Konzerten schon vorher vom exklusiven Vorverkauf über Krasser Stoff erfahren und konnten sich die ersten Tickets sichern. Am 12.04.2026 um 16 Uhr gibt es die Tickets dann auch ganz offiziell bei Krasser Stoff und allen weiteren bekannten VVK-Stellen. Also wieso zwischen Indie-Pop-Konzert und Techno-Party entscheiden, wenn man auch beides haben kann?