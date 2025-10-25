Otello, Schwarz, fremd und doch durch militärischen Verdienst und Eloquenz an die Spitze der venezianischen Gesellschaft gelangt, heiratet die schöne Desdemona. Natürlich stört das sein Umfeld. Sein engster Vertrauter Jago zettelt eine Eifersuchtsintrige an, durch die Otello zuerst seine Braut und dann sich selbst tötet. Arrigo Boito, Verdis kongenialer Librettist, stellt Jagos Bekenntnis zum Bösen als gleichberechtigtes Element zur Tugend ins Zentrum. In Rückgriff auf die gesellschaftlich verabredete Andersartigkeit Otellos gelingt es Jago, die Verhältnisse in eine vermeintliche Ordnung zurückzubiegen, indem Otello in der rassifizierten Hierarchie wieder nach unten verwiesen wird. In Zusammenarbeit mit dem renommierten britischen Videokünstler John Akomfrah hinterfragt Silvia Costa die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Konstruktionen: Wer definiert eigentlich von wo aus, was fremd und was eigen ist, wer würdig und wer verworfen wird?