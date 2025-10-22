Otmar Traber

„Gott ist tot!“ Nur welcher? Schon lange sind die Traueranzeigen für einen persönlichen jenseitigen Gott im Umlauf.

Eine a-theistisch sich verstehende Theologie macht mit dieser Grablegung ernst. Doch a-theistischer Glaube und der Glauben an Gott schließen sich nicht aus. Vielmehr präzisiert ein solcher A-theismus, was es mit Gott noch heute auf sich haben kann In der Reihe „lesenswert“ werden die zentralen Thesen dieses Buches vorgestellt und anschließend besteht die Möglichkeit zum Gespräch und zur Diskussion. Otmar Traber studierte Theologie, Philosophie und Erwachsenenbildung und war bis 2024 als Kabarettist unterwegs.

