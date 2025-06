OtroLado Dance Company

Sie zeigen „die andere Seite“, wie ihr Name besagt: Die 2018 gegründete Kompanie OtroLado aus Havanna liebt den dramatischen Tanz, eine für Kuba noch ungewöhnliche Schattierung zwischen klassischem Ballett und folkloristischer Avantgarde.

Seine Uraufführungen aber macht Chefchoreograf Norge Cedeño nicht unbedingt an konkreten Geschichten fest, eher an Ideen, die mit den Körpern entwickelt und erzählt werden; wie alle kubanischen Tänzer:innen beherrschen seine Interpret:innen sämtliche klassischen und modernen Stile. Cedeño war einer der ersten und herausragendsten Solisten von Danza Contemporánea de Cuba, Kubas berühmtem zeitgenössischen Ensemble. Er wird derzeit als Choreograf von Kompanien wie dem Aterballetto, Acosta Danza oder dem Birmingham Royal Ballet für Europa entdeckt, bei COLOURS kennt man ihn von „Meet the Talents“.

Sein Stück Paradox erzählt als dunkles Kammerspiel von einer Frau zwischen zwei Männern – oder zwei Erinnerungen? In stürmischen, hochemotionalen Hebungen zeigt Cedeño Kampf seiner Protagonistin gegen zwei sich geheimnisvoll widersprechende Schatten. Ritual Garden beschwört in den warmen Farben des Orients eine weibliche Selbstfindung: Ein Objekt im Sand löst ein uraltes Ritual aus, legt das animalische Wesen frei, bevor ein Frau das Licht in sich selbst entdeckt. Allein durch getanzte Bilder, spannende Musik, raffiniertes Licht und aufregende, ausdrucksstarke Interpreten steigt OtroLado in die Tiefen der Seele hinunter.