Ottenhofener Kirchweih 2025

Es ist wieder soweit! Vom Mittwoch, 22. bis Montag, 27. Oktober 2025 wird in Ottenhofen kräftig die Kerwa gefeiert – mit Musik, Tradition und einem Hauch Dorf pur.
Hier das Programm:
Mittwoch, 22.10. – Kerwa-Auftakt
Gemütlicher Start im Café Szene Stübbla – perfekt zum Reinkommen.
Donnerstag, 23.10. – Frühschoppen-Feeling
Weiter geht’s in der Schmiddn – ganz ohne Firlefanz, dafür mit Stimmung.
Freitag, 24.10. – Kerwa im Feuerwehrhaus
Ab 19.00 Uhr: Stimmung mit Florian Bach aus Leutershausen
Ab 22.00 Uhr: Barbetrieb – der Abend ist noch lange nicht vorbei!
Samstag, 25.10. – Party mit den Partykrachern
Ab 19.00 Uhr: Live-Musik & Kerwabetrieb mit den Partykrachern
Ab 22.00 Uhr: Barbetrieb – feiert, bis die Funken sprühen!
Sonntag, 26.10. – Tradition trifft Herz
10.00 Uhr: Kerwagottesdienst in St. Gumbertus- und Urban
Ab 13.00 Uhr: Kerwaumzug mit anschließender Kerwapredigt
Hinweis: Am Abend kein Betrieb im Feuerwehrhaus!
Montag, 27.10. – Der krönende Abschluss
Ab 9.30 Uhr: Weißwurstfrühschoppen im Feuerwehrhaus
Ab 12.00 Uhr: Mittagessen für alle Hungrigen
Ab 19.00 Uhr: Gemütlicher Ausklang mit Kerwaverlosung
Merkt’s eich: Ottenhofen feiert mit Herz, Musik und einem kühlen Getränk in der Hand.
Und mit euch als Gästen wird auch diese Kerwa wieder – ganz klar – legendär!