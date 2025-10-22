Ottenhofener Kirchweih 2025

Es ist wieder soweit! Vom Mittwoch, 22. bis Montag, 27. Oktober 2025 wird in Ottenhofen kräftig die Kerwa gefeiert – mit Musik, Tradition und einem Hauch Dorf pur.

Hier das Programm:

Mittwoch, 22.10. – Kerwa-Auftakt

Gemütlicher Start im Café Szene Stübbla – perfekt zum Reinkommen.

Donnerstag, 23.10. – Frühschoppen-Feeling

Weiter geht’s in der Schmiddn – ganz ohne Firlefanz, dafür mit Stimmung.

Freitag, 24.10. – Kerwa im Feuerwehrhaus

Ab 19.00 Uhr: Stimmung mit Florian Bach aus Leutershausen

Ab 22.00 Uhr: Barbetrieb – der Abend ist noch lange nicht vorbei!

Samstag, 25.10. – Party mit den Partykrachern

Ab 19.00 Uhr: Live-Musik & Kerwabetrieb mit den Partykrachern

Ab 22.00 Uhr: Barbetrieb – feiert, bis die Funken sprühen!

Sonntag, 26.10. – Tradition trifft Herz

10.00 Uhr: Kerwagottesdienst in St. Gumbertus- und Urban

Ab 13.00 Uhr: Kerwaumzug mit anschließender Kerwapredigt

Hinweis: Am Abend kein Betrieb im Feuerwehrhaus!

Montag, 27.10. – Der krönende Abschluss

Ab 9.30 Uhr: Weißwurstfrühschoppen im Feuerwehrhaus

Ab 12.00 Uhr: Mittagessen für alle Hungrigen

Ab 19.00 Uhr: Gemütlicher Ausklang mit Kerwaverlosung

Merkt’s eich: Ottenhofen feiert mit Herz, Musik und einem kühlen Getränk in der Hand.

Und mit euch als Gästen wird auch diese Kerwa wieder – ganz klar – legendär!