Ottmar Mergenthaler – Print for Kids

Lerne im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage die faszinierende Setzmaschine kennen und drucke etwas selbst.

Wie kommen eigentlich die Wörter auf die Seiten? Ein berühmter Mergentheimer hat sich dazu vor langer Zeit Gedanken gemacht – und ein Gerät erfunden, das die Druckwelt auf den Kopf stellte: die Linotype-Setzmaschine. Ottmar Mergenthaler hieß der Erfinder, der im heutigen Mergentheimer Stadtteil Hachtel geboren wurde und später in die USA auswanderte. In Hachtel gibt es ein Museum, das von seinem Leben und seiner Erfindung erzählt – und natürlich steht dort auch eine echte Linotype!

An diesem Nachmittag lernt ihr Ottmar Mergenthaler kennen und erfahrt nebenbei auch etwas über seinen „Kollegen“ Johannes Gutenberg, der vor fast 600 Jahren den Buchdruck erfand. Und natürlich alles über die berühmte Linotype, mit der Ottmar Mergenthaler das maschinelle Setzen erfand und den Zeitungs- und Buchdruck revolutionierte. Dabei bleibt es nicht bei Worten: Ihr seht die Linotype auch in Betrieb, könnt selbst auf einer Handpresse drucken und euer Werk mit nach Hause nehmen.

Eine Veranstaltung des Stadtteils Hachtel in Kooperation mit der Stadtbücherei Bad Mergentheim.