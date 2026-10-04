Badische Landesbühne - Die Wahrheit

Die Wahrheit - Von den Vorteilen, sie zu verschweigen, und den Nachteilen, sie zu sagen (La vérité).

Zwei Paare, seit Jahren befreundet. Nur betrügt Vincent seinen Freund Paul mit dessen Frau Alice. Und belügt aus Liebe seine Frau Sophie. Aber was wissen Alice, Sophie und Paul? Ein raffiniertes Spiel von Lüge und Wahrheit.

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