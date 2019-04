Otto Lechner und Sväng

Otto Lechner Akkordeon & Gesang

Sväng:

Eero Turkka & Eero Grundström Mundharmonika

Jouko Kyhälä Harmonetta

Pasi Leino Bassharmonika

Kaum ein Instrument bedient so viele Klischees wie die Mundharmonika. Unvermittelt denkt man da an die Lagerfeueridylle vergangener Tage. Mit Sväng heißt es jetzt aber ein für alle Mal Umdenken. Mit einer unüberhörbaren Portion an finnischem Humor ist es dem Männermundharmonikaquartett eindrucksvoll gelungen, das Randphänomen mit Eigenkompositionen und Sibelius-Arrangements ins Rampenlicht zu rücken. Nun haben sich die vier Blas-Artisten mit dem österreichischen Akkordeonisten Otto Lechner zusammengetan. Der teilt nicht nur ihre Liebe zur Sauna, sondern auch die Freude an der improvisierten Musik und die Lust am Experiment.

Im Anschluss an das Konzert findet ein Ausklang statt.