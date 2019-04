Otto Rombach Abend

Wie der Knecht Adrian mit drei gestohlenen Tulpenzwiebeln zum Tulpenkönig wird, heiraten will und dann sein Glück wieder zerrinnt, erzählt der Schelmenroman "Adrian, der Tulpendieb". Ein Vorlese-Vergnügen in drei Teilen, vorgetragen, moderiert und in kurze Szenen gebracht vom Heilbronner Schauspieler Thomas Fritsche. Ob an einem oder an allen drei Abenden, der Schelmenroman von Otto Rombach über den Torfknecht Adrian lohnt den Besuch in der Reihe: Literatur aus Heilbronn. Otto Rombach, 1904 in Böckingen geboren, schrieb 1935 diesen vergnüglichen Roman, der 1966 als erste deutsche Fernsehserie in Farbe ausgestrahlt wurde.