Rein in die Box- raus aus der Box. Nach dem Ausstieg unserer Bassistin Dorothee Grubert haben wir bei three in the box angepackt und umgepackt. Wir freuen uns jetzt darauf, für Euch alles aus der neuen Kiste rauszuholen: out of the box – die Band, die in keine Schublade passt. Mit unserem neuen grandiosen Bassmann Rolf Breyer.

Wir denken quer, schauen über den Tellerrand und zaubern die schönste Musikout of the box: Zwei hinreißende Frauen und zwei gestandene Männer. Vier Musiker, die sich wunderbar ergänzen. Mit Charme, Hingabe und Niveau spielen wir, was wir wollen und wie wir es wollen. Elegant, eigenwillig und sehr unterhaltsam. Bei out of the box entfaltet jedes Stück seinen eigenen Reiz. Ungeniert arrangieren und interpretieren wir Klassiker der Musikgeschichte und Chartbreaker neu und überraschen mit manch exquisitem Kleinod weniger bekannter Künstler – unerhört filigran, feinsinnig und mit einem Augenzwinkern.

Gefühlvolle Musik und pointierte Unterhaltung, die sich sehen und auch hören lassen kann:

POP – swingend und schwebend

COUNTRY – sinnlich und kess

JAZZ – transparent und reduziert

ROCK- cool und bitter-sweet

MOTOWN – funky und elegant