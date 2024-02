Theatersport™ – PGH Edition! – Improtheater Stuttgart

Impro Stuttgart proudly presents: Theatersport™ – PGH Edition! Passend zur Fußballeuropameisterschaft stellen sich die Schüler:innen des Paracelsus-Gymnasiums Hohenheim gemeinsam mit ihren Lehrer:innen (!) dem herausforderndsten aller theatralen Wettkämpfe: sie bringen, gecoacht von Impro Stuttgart, Theatersport™ auf die Merlin-Bühne.

In zwei öffentlichen Shows treten die Teams im theatralen Wettstreit gegeneinander an: auf der einen Seite die, die normalerweise die Regeln machen, auf der anderen Seite die, die sie gern brechen… Nun treffen sie sich auf Augenhöhe: zum Match des (Schul)jahres! Wer wird siegreich hervorgehen? Hilft die Routine im Dazwischen-Quatschen und Ausreden-Erfinden? Oder das Arsenal an Lehrbuchwissen und eine gesunde Portion Galgenhumor? Sicher ist: beim Theatersport™-Match wachsen beide Seiten über sich und das, was sie normalerweise im Schulalltag so tun, hinaus. Mit Spontanität, Körpersprache und Mut zum Risiko erleben wir sie mal wild, mal verletzlich, mal laut, mal leise, mal lustig, mal berührend.

Im Match der besten improvisierten Theaterszenen zeigen sich Schüler:innen wie Lehrer:innen von ganz neuen Seiten und arbeiten – bei aller Konkurrenz – mit viel Spaß zusammen, um dem Publikum ein Theatererlebnis zu bescheren, das es nicht so schnell vergessen wird.