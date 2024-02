Theatergruppe Generationenhaus West

Was soll man an einem Dienstag im März schon machen? Draußen ist es kalt und grau, aber auch drinnen sieht es manchmal nicht besser aus. Zumindest in der „Seniorenresidenz Herbstzeitlose“, in der aufgrund von Sparmaßnahmen inzwischen schon die Götterspeise gestreckt werden muss, kommt wenig Freude auf. Einziger Lichtblick: Der bevorstehende Ausflug. Aber die Busfahrt entpuppt sich als miese Geschäftemacherei. Dadurch wird der Kampfgeist der Senior:innen jedoch geweckt. Und so kommt es an einem Dienstag im März zu einer Kaffeefahrt der besonderen Art, bei der so manche:r seinen Träumen und Sehnsüchten tatsächlich näher kommt…

Eine Eigenproduktion der Theatergruppe des Generationenhaus West der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung unter Anleitung der Theaterpädagogin Annette von der Mülbe.