Treibende Rhythmen, tighte Riffs: Natürlich gibt es sie, die Drummerinnen*, die Gitarristinnen* und die Frontfrauen*, die dabei sind, sich ihren Platz in der Musikbranche zu erkämpfen. Doch auf den Bühnen von Festivals und Clubs stehen nach wie vor überwiegend Männer. Das muss sich ändern: Wir glauben, dass Diversität die Zukunft des Pop ist. Deshalb wollen wir einen Raum zur Vernetzung und Förderung von Musikerinnen* schaffen: Unter dem Namen GRRRL PUT YOUR JAM ON! lädt das Pop-Büro regelmäßig zu Jam-Sessions ins Merlin ein, bei denen sich die Teilnehmenden auf der Bühne ausprobieren, untereinander austauschen und inspirieren lassen können. Anfängerinnen* und Profis, aber auch Musikliebhaberinnen*, die lieber im Publikum bleiben, sind gleichermaßen willkommen.