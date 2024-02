Wenn man das Bandleben von Tune Circus in einem einzigen Satz beschreiben wollte, dann wäre es wohl “Never Mind The Sunrise”. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das neueste Album (Release: 22.3.24) der Band diesen Titel trägt. Die vier Musiker haben nach zahlreichen Club- und Festivalshows allzu oft festgestellt, wie kurz die Nächte sein können und den Sonnenaufgang erlebt. Kein Wunder, schließlich haben sie in den letzten Jahren mehrere hundert Shows in Deutschland und international gespielt.

Während dieser Zeit hat Tune Circus einen eigenen Sound entwickelt, der eine musikalische Reise widerspiegelt und dabei auf vielfältiges Songwriting setzt. Egal, ob Alternative, Pop, Indie oder elektronische Klänge – die Band verbindet scheinbare Gegensätze mühelos zu einem eigenständigen, zeitlosen Sound.

Alltägliches und traumhaft Ungewöhnliches, verpackt in eine bildgewaltige Sprache und eingängige Melodien – all das ist Tune Circus.

Support: RadioRockboat

Inspiriert durch Bands wie “Pixies” und “Pavement”, welche sich ihrer Zeit versuchten gegen den Plastik-Pop dieser Welt durchzusetzen, verschreiben sich fünf junge Musiker:innen dem Indie-Rock und zeigen mit rotzigen Gitarren, funky Bass- und Drumpattern, smoothen Keys und einer rauchigen Wohlfühl-Stimme wie der Indie-Rock der Gegenwart klingt! Mit eingängigen, verträumten Melodien, einem Old School Indie-Sound, einem einfühlsamen Songwriting und einer Liveshow, die an die Indie-Bands der 90er erinnert, lohnt sich ein Besuch auf dem Rockboat garantiert!