Rap und Soul aus dem Sahel.

Die senegalesische Künstlerin Oumy bringt den Widerstand auf die Bühne: Als preisgekrönte „Artivistin" macht sie diese ökologische Dringlichkeit zum Herzstück ihres Schaffens.

Musikalisch besticht sie durch eine Fusion aus der rohen Kraft des Hip-Hops und der souligen Eleganz des afrikanischen R&B.

Ihr Sound ist moderne globale Pop-Energie: Mal energetisch rappend, mal mit fließenden Melodien, verbindet sie traditionelle Sahel-Vibes mit urbanem Zeitgeist. Ein mitreißendes musikalisches Feuerwerk, das künstlerische Brillanz mit einer unüberhörbaren Botschaft vereint.