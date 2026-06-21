Oumy

Institut français Stuttgart Schloßstr. 51, 70174 Stuttgart

Rap und Soul aus dem Sahel.

Die senegalesische Künstlerin Oumy bringt den Widerstand auf die Bühne: Als preisgekrönte „Artivistin" macht sie diese ökologische Dringlichkeit zum Herzstück ihres Schaffens.

Musikalisch besticht sie durch eine Fusion aus der rohen Kraft des Hip-Hops und der souligen Eleganz des afrikanischen R&B.

Ihr Sound ist moderne globale Pop-Energie: Mal energetisch rappend, mal mit fließenden Melodien, verbindet sie traditionelle Sahel-Vibes mit urbanem Zeitgeist. Ein mitreißendes musikalisches Feuerwerk, das künstlerische Brillanz mit einer unüberhörbaren Botschaft vereint.

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Konzerte & Live-Musik
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