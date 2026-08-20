OUR DARK SUNDAY AFTERNOON

CLUBBETRIEB MIT GOTHIC FAMILY

POP UND WAVE SPECIAL EDITION

80’S + NEW WAVE + THE CURRENT GENERATION MIT DJ’S DAVE+MOERS

SONNTAG, 20.09.2026

14:00 bis 20:00 UHR

EINTRITT: 9,- EUR

BIS ZUM 15. LEBENSJAHR EINTRITT FREI

KINDER BITTE GEHÖRSCHUTZ TRAGEN !

KAFFEE+KUCHEN im Obergeschoss

BILLARD+Tischkicker+Nichtraucher

OUTDOOR AREA mit Raucherlounge

FLOHMARKT

Die Standgebühr ist kostenlos, nur der Eintrittspreis über 9€ muss bezahlt werden, es sollte zur schwarzen Szene passen z.B. Kleidung, Docs, Schmuck, Schallplatten und Accessoires. Bitte über Messenger eine Anmeldung schicken. Aufbau ab 13:30 Uhr vor Club Öffnung. Es sind keine große Tische sondern die Sitzecken an der Wand im oberen Gang des DJs, deshalb ggfs. eigenen Klapptisch / Kleiderständer zusätzlich mitbringen.

Bei unserer Pop und Wave Special Edition am Sonntagmittag, 20.09.2026 im LKA legen DJ’s Dave und Moers neben ihren bewährten Pop und Wave Hits auch die aktuellen Vertreter des 80er Postpunks und New Wave für Euch auf.

Neben Alphaville, Camouflage, Cure, Depeche Mode, Flock Of Seagulls, Human League, Joy Division, Sisters Of Mercy, Talk Talk, Visage und Co findet auch die neuen Vertreter dieses Genres ihren wohlverdienten Platz in unserem musikalischen Programm:

Agent Side Grinder, Ash Code, Boy Harsher, Brandenburg, Buzz Kull, Cold Cave, Detachement, Hapax, Ist Ist, Je T’aime, Lebanon Hannover, Ru Oberkampf, She Past Away, Traitrs, Undertheskin, Whispering Sons uvm.

Dance This Mess Around!