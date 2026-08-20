OUR DARK SUNDAY AFTERNOON

CLUBBETRIEB MIT GOTHIC FAMILY
POP UND WAVE SPECIAL EDITION
80’S + NEW WAVE + THE CURRENT GENERATION MIT DJ’S DAVE+MOERS
SONNTAG, 20.09.2026
14:00 bis 20:00 UHR
EINTRITT: 9,- EUR
BIS ZUM 15. LEBENSJAHR EINTRITT FREI
KINDER BITTE GEHÖRSCHUTZ TRAGEN !
KAFFEE+KUCHEN im Obergeschoss
BILLARD+Tischkicker+Nichtraucher
OUTDOOR AREA mit Raucherlounge
FLOHMARKT
Die Standgebühr ist kostenlos, nur der Eintrittspreis über 9€ muss bezahlt werden, es sollte zur schwarzen Szene passen z.B. Kleidung, Docs, Schmuck, Schallplatten und Accessoires. Bitte über Messenger eine Anmeldung schicken. Aufbau ab 13:30 Uhr vor Club Öffnung. Es sind keine große Tische sondern die Sitzecken an der Wand im oberen Gang des DJs, deshalb ggfs. eigenen Klapptisch / Kleiderständer zusätzlich mitbringen.
Bei unserer Pop und Wave Special Edition am Sonntagmittag, 20.09.2026 im LKA legen DJ’s Dave und Moers neben ihren bewährten Pop und Wave Hits auch die aktuellen Vertreter des 80er Postpunks und New Wave für Euch auf.
Neben Alphaville, Camouflage, Cure, Depeche Mode, Flock Of Seagulls, Human League, Joy Division, Sisters Of Mercy, Talk Talk, Visage und Co findet auch die neuen Vertreter dieses Genres ihren wohlverdienten Platz in unserem musikalischen Programm:
Agent Side Grinder, Ash Code, Boy Harsher, Brandenburg, Buzz Kull, Cold Cave, Detachement, Hapax, Ist Ist, Je T’aime, Lebanon Hannover, Ru Oberkampf, She Past Away, Traitrs, Undertheskin, Whispering Sons uvm.
Dance This Mess Around!