Stuttgart-Schwarz und DJ Dave present Our Darkness – „All Styles of Dark Music – From the 80s till now“ auf einem Floor!

Liebe Our Darkness Fans, nachdem der Make Club leider zum Jahresende 2025 schließen musste, möchten wir Euch im LKA, zunächst dreimal im Jahr, die Möglichkeit bieten unsere langjährige Eventreihe Our Darkness (2002 bis 2016 im Club Zollamt, 2017 bis 2025 im Make) gemeinsam am Leben zu erhalten.

Unter dem Motto: „Eine Szene – ein Floor!“ kehren wir zu den Wurzeln von Stuttgart-Schwarz wie damals in der Röhre zurück.

Wir spielen Euch „All Styles of Dark Music – From the 80s till now“. Schnelle Wechsel aller Genres des New Wave, Synthpop, Darkwave, Gothic, Postpunk, Future-Pop, Neue Deutsche Härte, Electro und EBM mit wechselnden DJ‘s.

Die Our Darkness Termine 2026 finden jeweils von 21:00 bis 3:00 Uhr auf einem Floor im LKA Longhorn statt.