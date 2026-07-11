Mit ihrer zweiten Headliner-Tour schlagen OUR PROMISE das nächste Kapitel ihrer Karriere auf: Die Fearless Tour 2026 führt die Band in neun Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nach zwei erfolgreichen Europa-Support-Touren und einer nahezu restlos ausverkauften ersten Headliner-Tour sind OUR PROMISE bereit für den nächsten Schritt. Mit der Fearless Tour wagt die Band den Sprung in größere Clubs und möchte ihren Fans die bislang intensivste Our Promise Live-Erfahrung bieten.