out of the box: Tomoko Hemmi

Klavierkonzert zum 90. Geburtstag von Helmut Lachenmann

Helmut Lachenmann gilt als Vordenker der Avantgarde und als einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit. Der in Leonberg aufgewachsene und in Höfingen und Italien lebende Sohn einer musikliebenden Pfarrersfamilie hat eine ganze Generation von Komponisten mit seiner Ästhetik beeinflusst. Mit seiner von ihm entwickelten besonderen musikalischen Sprache hat Lachenmann eine einzigartige Klang- und Geräuschwelt erschaffen. Seine Werke wurden weltweit auf vielen großen Bühnen aufgeführt; die zwischen 1990 und 1996 entstandene Oper „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ gilt dabei als Höhepunkt. Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Musiker hat zahlreiche Texte verfasst, die zu den Schlüsseltexten der aktuellen Musik zählen. 2025 wird Lachenmann 90 Jahre alt.

Die Pianistin Tomoko Hemmi arbeitet als Solistin und Kammermusikerin mit besonderem Schwerpunkt auf der zeitgenössischen Musik. Sie tritt regelmäßig mit dem Ensemble Recherche, dem Trio Accanto und verschiedenen Orchestern wie dem SWR-Sinfonieorchester und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart auf. Geboren in Sapporo in Japan studiert sie zunächst Klavier an der Stuttgarter Musikhochschule bei Ferdinand Kaeser und André Marchand und nimmt an Meisterkursen von Andrzej Jasinski in Salzburg und Claude Helffer in Paris teil. Sie spielt auf verschiedenen Festivals, unter anderen den Donaueschinger Musiktagen, den Darmstädter Ferienkursen und dem Akiyoshidai Summer Festival. Sie hat bereits in den bisherigen Aufführungen von Helmut Lachenmanns Das Mädchen mit den Schwefelhölzern in Hamburg, Paris, Stuttgart und Berlin als Solo-Pianistin mitgewirkt.