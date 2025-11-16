out of the box - Duo Klexs

Sie brechen mit Erwartungen, legen überraschende Tiefenstrukturen frei, machen Spass: das Duo Klexs

Wer gedacht hat, zeitgenössische Musik sei eine Musik des angestrengten Stirnrunzelns, kann sich vom Duo Klexs angenehm überraschen lassen.

Seit 2016 spielen und vermitteln Léa Legros Pontal und Silke Strahl zeitgenössische Musik mit einer unschlagbaren Mischung aus Präzision und Unbeschwertheit. Sie haben Schalk und Ideen. Was klingt, wird auch sichtbar.

Eine Überraschung sind die beiden Instrumente: Bratsche und Saxophon könnten gegensätzlicher nicht sein. Zum Glück werden sie von zwei ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten gespielt, das macht die Einheit der Gegensätze noch wirkungsvoller. Die französische Bratschistin und die deutsche Saxophonistin lieben es, ihre eigenen sprachlichen und kulturellen Prägungen mit kritischem Geist und dadaistischer Phantasie so lange auszuloten, bis es kreativ funkelt. Diese Auseinandersetzung ist ihr Fundament.