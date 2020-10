out of the box: echtzeit 3D

Das mehrgeschossige Atrium des Leonberger Rathauses erweist sich bei „out of the box“ als eine Art Labor für Neue Musik. Auf der Suche nach neuen Klängen, neuen Formen und neuen Verbindungen wird hier in jedem Konzert neu erfahrbar, wie sich das musikalische Ausdrucksspektrum experimentell gestaltet.

Bei diesem Konzert loten die Studierenden der HMDK Stuttgart die architektonische Besonderheit des Foyers aus und erkunden dessen offene, mehrgeschossige Struktur.

Produktionen aus den Bereichen Komposition und Performance sowie CAMPUS GEGENWART der HMDK Stuttgart werden vom echtzeitEnsemble des STUDIOs NEUE MUSIK unter der Leitung von Christof M. Löser in den Raum des Rathauses „projiziert“. Internationale Studierende vernetzen ihre Musiker*innen kammermusikalisch, elektronisch, durch Interaktion mit Objekten, bewegten Lautsprechern oder durch gegenseitige Steuerung. Die Stücke werden für „echtzeit 3D“ auf je eigene Weise in die Foyer-Architektur und -Akustik eingepasst und betonen die jeweils besonderen Aspekte. Dabei wechseln sowohl die Klangquellen als auch die Zuhörer*innen immer wieder ihre Positionen.