out of the box - Ensemble Recherche TRIO

Von der "Ikone der Stille" Arvo Pärts bis zum hochenergetischen Kammerstück Vito Žurajs

Shizuyo Oka (Klarinette)

Klaus Steffes-Holländer (Klavier)

Åsa Åkerberg (Cello)

spielen Werke von Arvo Pärt, Mirela Ivičević, Walther Erbacher, Helmut Lachenmann, Hans Thomalla und Vito Zuraj.

Seit 1985 widmen sich die Mitglieder des Ensemble Recherche dem Neuen und Unbekannten. Über den Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten, mit über 1.000 Uraufführungen und rund 60 CD-Einspielungen, hat das Freiburger Ensemble musikalische Gegenwart gestaltet und Musikgeschichte geschrieben. Die neun Musikerinnen und Musiker – allesamt international konzertierende Solist*innen im Bereich der Neuen Musik – verbindet die große Lust am Experimentieren und die Begeisterung für die intensive Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Sie stellen ihre enorme Musikalität und ihre individuellen Persönlichkeiten in den Dienst des Kollektivs, um gemeinsam, als Ensemble, an der musikalischen Gegenwart zu forschen. Dem hohen Elan und dem persönlichen Einsatz jedes und jeder Einzelnen ist es zu verdanken, dass sich das freie Ensemble in vier Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Akteure der Neuen Musik etabliert hat.