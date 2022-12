out of the box: Ort ohne Absicht

Anja Kreysing (Akkordeon und Elektronik)

Laurenz Theinert (visual piano)

Improvisieren zu können erfordert – neben sehr guten Kenntnisse des eigenen Instruments – hohe Aufmerksamkeit, sensibles Reagieren und spielerisches Interesse an dem Noch-Unbestimmten. Die künstlerische Herausforderung des Ungewissen verbindet Laurenz Theinert mit Anja Kreysing. Im Dialog mit dem Konzertraum improvisieren sie gemeinsam - Laurenz Theinert mit Licht und Anja Kreysing mit Klängen.

Visual Piano ist reine visuelle Musik, live, abstrakt und raumfüllend mit Panoramaprojektionen, die den Blokhuispoort mit Hilfe von Licht auf eine neue Art und Weise zeigen. Die Fassaden des Innenhofs des alten Gefängnisses werden mit abstrakten Mustern, tanzenden Linien und schönsten Farben überzogen. Theinert nutzt die MIDI-Signale seines Keyboards, nicht um damit Klänge zu erzeugen, sondern um live Grafiken zu komponieren. Durch das Anschlagen der Tasten entstehen neue Formen und Bewegungen, die dem Raum eine völlig neue visuelle Dimension verleihen. Ein virtuoses Zusammenspiel von Licht und Klang an diesem besonderen Ort.

Anja Kreysing ist Klangkünstlerin und Akkordeonistin.Sie studierte Experimentalfilm und Klangkunst an der Kunstakademie Münster bei Lutz Mommartz (Meisterschülerin) und Klangkunst, Improvisation und musikalische Techniken in Seminaren und Workshops u.a. bei Nan Hoover, Christina Kubisch, Malcolm Goldstein, Johannes Bauer, Mariana Sadovska sowie Deep Listening Practitioner nach Pauline Oliveros am Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York. Ihre Schwerpunkte sind Live-soundtracks für und Performance, elektroakustische environments sowie improvisierte Musik mit Akkordeon und Elektronik. Musette, Balkan-Gypsie, experimental / noise und (dark)Ambient sind ihre Wurzeln – eine mélange aus folklore imaginaire im Sinne Béla Bartóks und zeitgenössischer (elektronischer) Musik.

anjakreysing.de

swfilmmuenster.de

Laurenz Theinert (*1963) konzentriert sein Schaffen auf visuelle Erfahrungen, die nicht bildhaft auf etwas verweisen. Er strebt vielmehr nach einer abstrakt-reduzierten Ästhetik, die ihn – durch den Wunsch nach weiterer Entmaterialisierung – von der Fotografie schließlich zum Medium Licht führte. Er ist Live-Licht- und Medienkünstler. Seine „visual piano“ Performances werden auf der ganzen Welt gezeigt. Von Sao Paulo, London, Sydney, Berlin über New York bis Singapur. Er schafft mediale Lichträume mit 360° Panorama-Projektionen. So entstehen abstrakte, live gespielte Environments. Um spontan mit anderen beteiligten Künstler*innen (Musiker*innen und Tänzer*innen) zu interagieren hat er in Zusammenarbeit mit Philipp Rahlenbeck das weltweit einzigartige Instrument »visual piano« erfunden. Live und in Echtzeit erzeugt er damit über ein MIDI-Keyboard grafische Strukturen, die raumfüllend projiziert werden.

laurenztheinert.de

Laurenz Theinert war zu Gast bei der LangenKunstNacht Leonberg 2022. Dort verwandelte er den „Hinterhof“ des alten Rathauses in eine lebendige Lichtskulptur.