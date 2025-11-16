out of the box: TRIO vis-à-vis

oPRESSIONs

Marie Louise Lind (Violoncello), Sabine Beisswenger (Flöte) und Natasha López (Gesang) spielen Werke von Lachenmann, Aperghis, Crawford, Kuyumcuyan und Gorigoitia

Die drei Musiker*innen verbindet die Begeisterung für die Musik der Gegenwart, die sie zu kreativen, interdisziplinären und hochaktuellen Projekten führt, die sich mit gesellschaftlichen Themen in Verbindung mit Musik auseinandersetzen.

Der englische Titel oPRESSIONs vereint bedeutende Werke der zeitgenössischen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.

Das Programm stellt Fragen, die über die Kunst hinausgehen und lädt dazu ein, die Kraft des Klangs zu erleben und über Macht -insbesondere die Macht der Kunst- nachzudenken.

Das TRIO vis-à-vis hat bei den wichtigsten Festivals und Konzertreihen für Neue Musik gespielt, u. a. bei TonArt Festival Esslingen, bei den Neue Töne Open (Stuttgart), bei den Konzertreihen Südseite Nachts und Der Sommer in Stuttgart von Musik der Jahrhunderte im Theaterhaus Stuttgart, beim Lachenmann PERSPEKTIVEN Festival, beim Vortragsrezital in der Royal Danish Academy of Music (Dänemark), bei der Konzertreihe in Dunkers Kulturhus (Helsingborg, Schweden), beim Suså Festival in Dänemark, beim ECLAT Festival und bei verschiedenen Konzertreihen von S-K-A-M e. V. (Stuttgarter Kollektiv für Aktuelle Musik).