Sehr plakativ – die visuelle Aufmachung des Kampagnen-Designs zu "Out of the Box".

Raus aus der Sicherheitszone

Lazi-Studierende auf dem Weg “nach draussen”.

“Out of the Box” lautet das diesjährige Ausstellungsmotto von Absolventen und Zwischenprüflingen

der Esslinger Lazi Medienakademie. Out of the Box bedeutet dabei für die Jungdesignerinnen

und - designer zum einen den geschützten Rahmen der Ausbildung zu verlassen,

zum anderen aber auch, öffentlich zu zeigen, dass man/frau gelernt hat, außerhalb von

herkömmlichen “Schubladen“ zu denken, zu konzeptionieren und zu designen. Eine auf jeden

Fall spannende Herausforderung, die es am Freitag, dem 19. Juli auf der großen Werkschau für

die Lazi-Nachwuchskreativen aus den Bereichen Film-, Foto- und Grafikdesign zu meistern gilt.

Ob sie es geschafft haben, außergewöhnliches Mediendesign auf die Beine zu stellen – davon

können Besucher sich ab 18 Uhr in den Stuttgarter Snap Studios auf der kostenlosen

Werkschau überzeugen.

Einer, der dieses auf jeden Fall tun wird, ist Thorsten Weitz, der Schirmherr des Abends. Weitz

studierte Gestaltung bei Prof. Berthold Weidner an der Hochschule Stuttgart und ist mittlerweile

langjährig erfahrener Werbefachmann. Seit 2004 mit eigener Agentur “mediaroyal” in Esslingen.

Mit Sicherheit kann er an diesem Abend den „LazianerInnen“ beim endgültigen Sprung aus der

Box in die kreative Freiheit die besten Wünsche, aber auch ebensolche Tipps mitgeben.

„Out of the Box“ im Überblick:

Wer? Studien-Absolventen der Esslinger LAZI-Akademie aus den Fachbereichen Film-, Foto- und

Grafikdesign.

Wann? Freitag, 19. Juli 2019 von 18.00 bis 00 Uhr

Wo? Snap Studios, Kölner Straße 20 in 70376 Stuttgart

Was noch? Reservierungen für die große LAZI-AWARD-Verleihung am Abend empfohlen unter:

information@lazi-akademie.de.

Kostenlose Veranstaltung.