The100Hands waren bereits beim Festival »TANZ! Heilbronn« 2024 mit »Matta Matta 2.0« zu Gast und haben bei ihren Schulvorstellungen Kinder und Jugendliche begeistert.

Diesmal haben sie »Out of the Box« im Gepäck – und zeigen ihr Stück nicht nur in einer Schule, sondern auch als Open-Air-Performance im Wertwiesenpark! »Out of the Box« ist eine englische Redewendung, die wir im Deutschen mit »über den Tellerrand hinausschauen« gleichsetzen würden. Eben außerhalb einer vorgefertigten Form, außerhalb eines starren Kastens denken, fühlen oder handeln. Dabei kann dieser Kasten ganz unterschiedliche Dinge meinen: vom Baby-Laufstall über Verschwörungstheorien, von der eigenen Komfortzone zum Käfigkampf. Und bei The100Hands? Bei ihnen trifft sich eine Gruppe von Menschen in einer lebensgroßen Box, in die man von allen Seiten hineinsehen kann. Während eine Person alles tut, um irgendwie in diese Box hineinzukommen und eine andere sie gern komplett für sich beanspruchen würde, versucht eine weitere alle Begrenzungen niederzureißen. Das Publikum wird spontan in die Performance miteinbezogen. Mit einer Aneinanderreihung von athletischem Tanz, visuellem Innehalten und akrobatischen Einfällen sinniert »Out of the Box« unbeschwert und berührend über die Spannung zwischen ›Mitläufer sein‹ und seinen eigenen Weg gehen. Die Box erscheint in Parks, auf (Schul-)Höfen, in Turnhallen, Bibliotheken, in Theatern und an ganz unerwarteten Orten – eben überall, wo sie sonst vielleicht vor allem in unseren eigenen Köpfen existiert.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 entwickelt die Tanzkompanie The100Hands ein eigenständiges, physischinteraktives Tanzformat mit unverwechselbarem Stil, das ein Publikum alle Altersgruppen anspricht. Von ihrem Sitz in Breda (NL) aus arbeitet die Kompanie nachhaltig mit Partnern innerhalb und außerhalb des Kunstsektors und verfügt über ein starkes lokales, regionales sowie internationales Netzwerk. Die Produktionen und internationalen Koproduktionen von The100Hands wurden unter anderem in Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Kroatien, den Niederlanden, Österreich und Schweden präsentiert. Die künstlerische Ausrichtung wird gemeinschaftlich und mit hoher Überzeugung getragen. Zum festen Kernteam gehören neben den Gründern Mojra Vogelnik-Škerlj und Jasper Džuki Jelen auch Jade van den Hout und Bryan Atmopawiro, die maßgeblich an Aufführungen und Produktionsprozessen beteiligt sind. Regelmäßige künstlerische Kollaborationen bestehen mit den Tänzern und Tänzerinnen Alkis Barbas, Myrthe Marchal, Alison Duarte und Nathalie Schmidt sowie mit dem Komponisten ArthurMusic und der Theaterdesignerin Esther Sloots.