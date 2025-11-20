Out of the Dark – Falco: Die Musik der 80er

Erlebe das Vermächtnis von Falco live

Wenn Du ein Fan von Falco bist oder einfach die facettenreiche Welt der Popkultur live erleben möchtest, dann ist die Veranstaltungsreihe „Out of the Dark - Falco“ genau das Richtige für Dich. Diese außergewöhnliche Eventreihe bringt das reiche musikalische Erbe des österreichischen Superstars auf spannende Weise zurück auf die Bühne und lässt die Legende Falco in einzigartiger Form wieder aufleben.

Erlebe unvergessliche Momente in der Welt von Falco

„Out of the Dark - Falco“ ist mehr als nur ein Konzert, es ist eine Hommage an einen der prägendsten Künstler der Musikgeschichte. Sicher Dir Deine Tickets und sei Teil eines spektakulären Events, das Falcos Vermächtnis weiterträgt und seine zeitlose Musik auf eindrucksvolle Weise ehrt. Lass Dich von der kreativen Energie und dem besonderen Flair der Events mitreißen und erlebe, wie Falco für eine Nacht zurück ins Rampenlicht tritt.