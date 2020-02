Out of the Dark: 30-Jahre Sammlung LÜTZE

Zwei uralte Antagonisten treffen in der Ausstellung aufeinander: die Dunkelheit und die Helligkeit.

Die Ausstellung gliedert sich in die beiden Teile “Hello darkness, my old friend” und “Out of the dark, into the light!”. Anhand von Werken aus der Sammlung LÜTZE, einer Leihgabe und jungen zeitgenössischen Positionen zeigen sie den jeweiligen Facettenreichtum, ihre Widersprüche, aber auch ihre Annäherungspunkte. Durch die Verbindung von älteren und jüngsten Positionen verfolgt die Ausstellung ein kuratorisches Kernanliegen des Hauses und macht zum dreißigjährigen Jubiläum Werke aus der Sammlung für die Öffentlichkeit sichtbar. Die Ausstellung ist auch eine Befragung der eigenen Bestände und eröffnet neue Blickwinkel durch Rekombination und Neuordnung.