Am Freitag den 13. Juli 2018 findet die nächste OUT OF THE DARK Party im Mobilat in Heilbronn statt. Für eine Nacht verwandelt sich das Mobilat wieder in ein Zuhause für die Gothic-Szene und alle Kinder der Nacht. Vier DJs laden auf zwei Floors zum Tanzen und Feiern ein. Für die Musik auf dem Mainfloor sind wieder DJ Andi (Abby-Messkirch) und DJ Van Undercut verantwortlich. Auf dem Oldschool Floor legt DJ Böser Freund (Dark City Nights) diesmal zusammen mit Dr. KlingKlang (Stuttgart) auf, der im vergangenen Jahr schon einmal bei Out Of The Dark zu Gast war. Der gemütliche Innenhof des Clubs bietet ausreichend Sitzmöglichkeiten und lädt zum gemeinsamen Verweilen und zum Gedankenaustausch ein. Der Innenhof dient auch als Raucherbereich. Mainfloor: Gothic, Dark Wave, EBM, Dark Electro, Industrial, NDH und mehr... Oldschool Floor: 80er, Minimal, New Wave, Gothic Rock, Batcave und mehr...

Line-Up: - DJ Andi - DJ Van Undercut - DJ Böser Freund - Dr. KlingKlang