Outdoor Days bei GÜMA

bis

Bettingen, Almosenberg 97877 Wertheim

An drei Tagen können Besucherinnen und Besucher bei GÜMA, Hymerring 4, neue Fahrzeugmodelle erleben und sich von innovativen Präsentationen aus dem Camping-Bereich begeistern lassen.

Die Outdoor Days bieten Information und Unterhaltung mit vielen Besonderheiten: jeweils über 250 Wohnmobile, Camper Vans und Wohnwagen zum Probeliegen, Foodtrucks und erfrischende Getränke, Kuchenverkauf, Chill-out-Area zum Entspannen, Kids-Area, DJ für die musikalische Untermalung.

bis
