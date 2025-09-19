Outdoor Days bei GÜMA

An drei Tagen können Besucherinnen und Besucher bei GÜMA, Hymerring 4, neue Fahrzeugmodelle erleben und sich von innovativen Präsentationen aus dem Camping-Bereich begeistern lassen.

Die Outdoor Days bieten Information und Unterhaltung mit vielen Besonderheiten: jeweils über 250 Wohnmobile, Camper Vans und Wohnwagen zum Probeliegen, Foodtrucks und erfrischende Getränke, Kuchenverkauf, Chill-out-Area zum Entspannen, Kids-Area, DJ für die musikalische Untermalung.