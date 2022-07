Outdoor-Konzert von Voiceful the Choir

Voiceful the Choir startet wieder durch! Nach der Corona-bedingten Zwangspause, in der wir virtuelle Projekte realisiert und neue Wege erkundet haben, freuen wir uns sehr auf unser erstes Outdoor-Konzert am 15. Juni 2022 um 19.30 Uhr im Weingut Müller in Geddelsbach. Ein toller Sommerabend mit gefühlvollen Balladen, bekannten Hits aus Rock, Pop, Gospel und Soul, mitreißendem Chor-Gesang, berührenden Soli und Lyrics sowie mit der virtuosen Voiceful-Band.

Für einen gemütlichen Sommer-Abend gern ein Outdoor-Kissen oder eine Decke mitbringen.