Zum mittlerweile vierten Mal kommen Outrage aus Frankreich zu uns ins franz.K.

Sie gründeten sich bereits 1996 in Frankreich. Mit ihre Mischung aus Rock´n´Roll und Punk Rock mit einer heftigen Prise Bläsereinsätzen und einer mehr als erfrischende Live Show, werden sie nun wieder das deutsche Publikum begeistern!

Outrage teilten bei ihren bisher über 300 Konzerten die Bühne bereits mit Bands wie SKA-P, Shakapong und Fishbone! Im Oktober 2025 kommen sie wieder zu uns, und werden mit Sicherheit das Publikum mit ihrer enormen Live-Präsenz im Sturm erobern!