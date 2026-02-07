OVERKILL mit und von Patrizia Moresco

„OVERKILL“ - Von wegen das Leben ist ein ruhiger Fluss, das Leben ist im

Überfluss, wir haben alles und von allem zu viel, vor allem an apokalyptischen

Nachrichten, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so der Moresco!

Eine Frau, ein Wort, ein Gag - immer groß und niemals artig. Stand Up Comedy vom Feinsten. Ehrlich, provokant und brüllend komisch und immer im Schulterschluss mit dem Publikum.

Die Italienerin mit Berliner Schnauze ist ein aktiver Vulkan. In ihr brodelt es ohne

Unterlass und ihre Eruptionen haben es in sich. Statt Lava speit sie Pointen und

Wortspiele, gegen den Zeitgeist, die so heiß sind, dass sie sich oft sengend

einbrennen.