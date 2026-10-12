Ox und Esel

Ein muntere Krippenspiel der besonderen Art, für alle Theaterfreunde von 6 bis 99 Jahre!

Was wäre Weihnachten ohne Krippengeschichte? Aber in dieser Geschichte vom Jesuskind ist irgendwie alles anders. Eine turbulente, liebevolle Komödie um einen hungrigen Ochsen und einen andauernd plappernden Esel, die in ihrer Futterkrippe im Stall zu Bethlehem ein kleines Menschenkind finden. Das Baby will gefüttert werden und schreit am laufenden Band und muss auch noch vor den Soldaten des Herrn Rodes beschützt werden… aber von den Eltern ist weit und breit keine Spur.