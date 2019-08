Oxia im Kowalski - Support Ocean

Domino, unser Lieblingsspiel. Aber nicht das mit den Steinen. Oxia, Kategorie gern gesehener Gast im Kowalski, egal ob drinnen oder draußen, bringt sich erneut ins Kowalski-Game ein und wir gehen zurück auf das Start für eine ballin‘ Night. Sein Sound plus der Stuttgarter Spätsommer matchen besser als Hans und Wurst auf Tinder. Straight outta Grenoble ist Olivier Raymond spätestens seit seinem Überkracher „Domino“ von 2006 weltweit weit gefragt. Der Durchbruch kam völlig zurecht, nachdem Oxia schon Jahrzehnte in der französischen Techno-Szene vor sich her gewurstelt hat als Discjockey, Produzent, Live-Act und Labelowner.

Heutzutage hat Oxia 180.000 FB-Fans und seine Songs werden über 18 Millionen Mal auf Youtube angeklickt. Oxia, der 2016 sein eigenes Label Diversions Music gegründet hat, steht für hochqualitativen House und Techno aus Frankreich. Besagter Track „Domino“ oder „Whole Life“ sind längst Instant-Classics. Mit fein abgeschmeckten Alben konnte er sich weiter als Musiker profilieren und es gibt wohl kaum noch ein wichtiges Label, das er nicht mit Musik versorgt hat, genauso wie er in allen wichtigen DJ-Kanzeln dieser Erde stand. Unser Ocean stand auch schon in diversen Kanzeln rum, das Wichtigste ist aber immer, dass er in unserer herum steht. Immens wichtig.

Einlass ab 21 Jahren

Lineup

Oxia (Diversions / Frankreich)

Ocean (Kowalski / Stuttgart)