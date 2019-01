Oysterband

"Everywhere I Go"-Tour 2019OYSTERBAND ist eine vielfach ausgezeichnete Musikgruppe, die Leidenschaft, Energie und (nicht nur ein bisschen) Poesie in die Folk- und Roots Musik brachte. Heute feiert die Band ihr 40. Jubiläum und ist immer noch genauso kreativ und voller Energie wie zuvor; einige ihrer besten Songs reihen sich in den modernen Folk-Kanon ein: »Put out the lights«, »When I´m Up ( I can't get down)«, »Blood Wedding«, »Everywhere I go«, »The Oxford Girl«, »Granite Years«, »Native Son« … diese und viele weitere Songs ihres riesigen Reportoires werden dargeboten, wenn die Band auf eigener Tour unterwegs ist und auf Festivals spielt, um die vier Jahrzehnte ihrer einzigartigen und eigenständigen Karriere ausgiebig zu zelebrieren. OYSTERBAND spielen immer noch mit derselben Tatkraft einer Punk Ceiligh Band, welche all die Jahre zuvor so viel Einfluss auf die Leben der Menschen hatte. Die wachsende Tiefe und Sensibilität ihres Songwritings, in Verbindung mit der Macht von John Jones' Stimme und ihr herausragendes musikalisches Können, haben ihre Musik in eine reichere, akustischere Ära erhoben. Aus ihrer gelegentlichen Zusammenarbeit mit der Folk-Diva June Tabor sind zwei zeitlose und mehrfach ausgezeichnete Alben entstanden, FREEDOM & RAIN und RAGGED KINGDOM. Das Letztere und das sehr einflussreiche Album HOLY BANDITS wurden bei einer Umfrage des Roots Magazine 2016 auf Platz 4 und 5 der ‚Zehn Besten Alben der letzten 30 Jahre' gevotet. Oysterband sind: John Jones - Gesang, Melodeon Alan Prosser – Gitarre Ian Telfer – Violine Al Scott – Bass, Mandoline Adrian Oxaal - Cello Und ihr neuestes Mitglied, ehemals von Bellowhead, Pete Flood - Schlagzeug