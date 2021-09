Ozan Ata Canani & Karaba

Ozan Ata Canani - 1963 in der Türkei geboren und im Alter von 12 Jahren in Deutschland gelandet - ist ein Stück Gastarbeitergeschichte in Deutschland...

Sein Song "Deutsche Freunde" von 1978 spricht vielen Gastarbeiter, wie damals die Arbeitsimmigranten aus Südeuropa genannt wurde, aus der Seele. Darin bezieht er sich auf Max Frisch´s Zitat: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen“ und gibt das Dilemma der damaligen Einwanderer in Deutschland wieder, die als Arbeitskräfte ins Land geholt wurden, aber doch irgendwie ungewollt waren.

Was damals niemand veröffentlichen wollte, liegt jetzt vor: eine poetische Vision der Zukunft — aus der Vergangenheit. Im Corona-Sommer 2020 wurden die Aufnahmen nach über vierzig Jahren endlich komplettiert. Zeitlose Lieder, deren Wünsche noch immer nicht erfüllt sind. Mach' das beste daraus und play it in your stadyadium. Always im Namen der Menschlichkeit: