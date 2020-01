Özcan Cosar: Cosar Nostra - Organisierte Comedy

Der Comedypreis-Gewinner Özcan Cosar kommt wieder nach Mosbach

Die Vorfreude ist jetzt schon groß: am 13.12.2020 kommt Özcan Cosar in die Alte Mälzerei nach Mosbach.

Die neue Show „Cosar Nostra - Organisierte Comedy“ bildet die Quadratur des Kreises, denn es ist sein viertes Programm mit dem Ziel die gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen. Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturelle Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell permanent zupft. Begeben Sie sich auf eine lustige Reise und sehen Sie die Menschheitsgeschichte durch die Augen von Özcan Cosar.

Tickets sind über www.eventim.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.