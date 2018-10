Gershwin-Konzert

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Am Dienstag, den 13. November gastieren Birgitt Nachfolger, Sebastian Bollacher und Stephan Lenz um 20 Uhr im Literatur-Café der Pädgagogischen Hochschule Ludwigsburg mit einem Konzert anlässlich des 120. Geburtstags von George Gershwin.

George Gershwin war ein bedeutender US-amerikanischer Komponist, Pianist und Dirigent der populäre Melodien wie „Rhapsody in Blue“ (1924), „Oh, Lady Be Good!“ (1924), „Ein Amerikaner in Paris“ (1928) und „Porgy and Bess“ (1935) schuf.

Veranstaltet von der Abteilung Musik in Kooperation mit dem Literatur-Café