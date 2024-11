3 Paare verabreden sich zum Pärchenabend.

Doch was einst als Clique begann, hat sich inzwischen gründlich auseinandergelebt: Das eine Paar ist frisch verliebt, das zweite hadert mit dem Alltag, das dritte mit sich als Paar. Und so heizen nicht nur die Beziehungsdynamiken die Vorbereitungen an. Auch die gemeinsame Vergangenheit, in der die eine oder andere Rechnung offen ist, sorgt dafür, dass der Abend unweigerlich auf die Katastrophe zusteuert – aber mit gutem Rioja, versteht sich… Der Clou an Alexandra Maxeiners Stück ist, dass alle 3 Paare von ein und demselben Schauspielerpaar gegeben werden – mal auf Wolke sieben, mal mitten in der Beziehungskrise, mal im schon erprobten Nebeneinanderher.