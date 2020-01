„Jetzt würde ich gerne Audrey Hepburn durch den Wald kommen sehen.“ – Das waren die Worte des Filmemachers, der in den 1950er Jahren in den New Yorker Columbia Studios einen der ersten Kurzfilme über Jazz mit dem Dave Brubeck Quartet drehte. „Oh ja, das würde ich auch gerne“, so die Antwort des Saxophonisten der Band, Paul Desmond. Heute stellt das Quartett „Pure Desmond“ die Geschichte vor, die vielleicht passiert wäre, wenn sich die beiden begegnet wären.

Besetzung:

Lorenz Hargassner – alto saxophone

Johann Weiß – guitar

Christian Flohr – bass

Sebastian Deufel – drums