Project Würzburg

Noch größer, noch krasser, noch mehr Show: Die aufwendigste Partyproduktion kommt auf ihrer Deutschlandtournee nach Würzburg

Wir feiern die Party in Würzburg von der du schon immer geträumt hast und an die du dich ein Leben lang zurück erinnern wirst! Extra dafür nehmen wir uns die größte Location der Region her und rüsten den Laden für diese einmalige Ansage im Jahr mächtig auf! Es erwarten dich die ganze Nacht die krassesten Effekte und Bühnenshow! Die ganze Location wird auf den Kopf gestellt und alles rein gekarrt, was du eigentlich nur von großen Open Air Festivals kennst!

Freut euch auf Europas leistungsstärkster Indoorlaseranlage, eine XXL Pyroshow, Stadium Shots, Festivalbühne, XXL Konfettiblasteranlage und jeder Menge mehr auf über 3.000 QM!

Das wird das aufwendigste, kollektive Partyprojekt der Region! Alle rennomierten Partymacher der Region schließen sich für einen Abend zusammen! Die ganze Region wird über diese Party reden und jeder will ein Teil davon sein.

Unser Motto für diesen Abend: "Was in WÜRZBURG passiert, das bleibt auch in WÜRZBURG” – Abgesehen von Herpes, den Kack hast Du ewig!