Laufen, Laufen!

Paula ist gerne zuhause. Da kann sie alles machen was sie will. Naja, fast alles…

Oder doch alles? Wenn sie was braucht, kann sie es sich liefern lassen, das ist ganz einfach und funktioniert automatisch, per Knopfdruck. So bekommt sie alles was sie sich wünscht in kurzer Zeit nach Hause gebracht.

Auf diese Weise kann sie auch mehrere Sachen gleichzeitig erledigen. Das spart Zeit und Mühe.

24 Stunden Lieferdienst, das ist ihr absoluter Favorit: ganz gleich ob Pizza, Milch, Schokolade und selbst ein Masseur oder ein Sänger – alles lässt sich in die eigenen vier Wände liefern.

Sie muss sich kaum bewegen und schon bald kann sie es auch nur noch schwer, denn Ihre Wohnung ist voll von Kartons. Ein Karton-Labyrinth aus dem sie nicht mehr allein rauskommt. Erst jetzt fällt ihr auf, wie lange sie schon ihre Freunde nicht gesehen hat und, dass sie mit niemanden gesprochen hat.

Der einzige der zu Ihr kommt ist der Postbote. Ob er ihr helfen kann?