Hamburg. Rote Flora. Noch ne Molle? Während andere Halbstarke von der Elbe sich ihreStraßenpunkattitüde direkt in den Nietengürtel ritzen konnten, irrten die drei Jungs von Montreal nochim vorstädtischen Bermudadreieck zwischen Sportverein, Mofa-Gang und Schultheater umher. ZumGlück entdeckten die Nordlichter schnell die Musik als einzig akzeptable Freizeitbeschäftigung und ihrTicket raus aus dem Elend zwischen Wodka-Sprite, Kunstlederjacken und Autoscooter-Pop. Im Jahr 2003 machten Yonas, Hirsch und Max Power schließlich die Band „MONTREAL“ auf ("Bandaufmachen": Unwort der Jahre 1994-1998), zwei Jahre später erschien ihr erstes Album „Alles aufschwarz“. Seitdem folgten über 800 Konzerte in 19 Ländern, unter anderem mit der BloodhoundGang, Madsen, Slime, Royal Republic und Ignite.Ihr bisher größtes Lob bekam MONTREAL einst von den Rocktitanen der Münchener Freiheit, diesagten: „Unsere Begeisterung hält sich sehr in Grenzen-nur unser Schlagzeuger Renny findet's gut."Und jeder weiß: Wer die Münchener Freiheit gegen sich hat, ist auf dem richtigen Weg. Und Rennyräumt den mit Glück den Magen auf.Im Jahr 2011 gründete MONTREAL dann schließlich das Label „Amigo Records“ um fortan ihre Musikganz nach den eigenen Vorstellungenveröffentlichen und verbreiten zu können. Das jüngste Albumder Band „Hier und heute nicht“ erschien 2019, bescherte mit Platz #14 die höchste Chartplatzierungder Vita und hat mit der dazugehörigen, fast überall ausverkauften Tour untermauert, dassMONTREAL doch tatsächlich ins nächste Level gestolpert ist und pickepacke volle Konzerte innamhaften Clubs wie der Hamburger Großen Freiheit 36 und der Live Music Hall Köln nicht nurpunktuelle Glücksgriffe waren.

Nicht mal eine zweijährige Pandemie konnte der Band wirklich was anhaben-die außerplanmäßigeLive-Pause nutzte "Montreal" 2020 direkt zur Verwirklichung eines lang umher geschleppten Plans:auf der EP "Mit fremden Federn" veröffentlichte das Trio sechs neue Versionen von Liedernbefreundeter, aberschon aufgelöster Bands. Im zweiten Pandemiejahr 2021 waren Band undPublikum endlich wieder gemeinsam aktiv: für die Werkschau "Bestandsaufnahme" haben 3000 Fansvia Webtool ihre 15 Lieblingslieder von "Montreal"verraten-diese sind dann zusammen mit dreineuen Liedern auf diese erste Best-Of der Band gekommen-alle Teilnehmer*innen der Umfragefinden sich zum Dank im Booklet wieder. Ehrensache.Und auch 2022 liegt im Hause "Montreal" einiges an: zwischen Mai und September spielt die Band 37Konzerte,teils Festivals, teils Nachhol-Konzerte aus 2020 und 2021, parallel dazu wird ein neuesAlbum geschrieben/aufgenommen und im Herbst soll mit der "Aber diesmal ganz bestimmt" Tour dieRückkehr in die Clubs gefeiert werden