The High Kings sind Finbarr Clancy, Darren Holden, Paul O' Brien und Brian Dunphy.

Nach 11 Jahren an der Spitze ihres Spiels, verkaufen sie immer noch die Hallen in der ganzen Welt mit einer ständig wachsenden Armee treuer Fans aus. Im Herbst kommen sie nach vier Jahren endlich wieder einmal live nach Deutschland, neun Konzerte stehen dabei auf dem Tourneeplan! Der exklusive Presale beginnt ab Mittwoch, 20.07., 10:00 Uhr unter www.eventim.de, der offizielle Vorverkauf am Freitag, 22.07., 10:00 Uhr an allen

autorisierten Vorverkaufsstellen!

The High Kings haben weltweit die Charts erobert und sind vor Hunderttausenden von Fans aufgetreten, ebenso wie bei vielen prestigeträchtigen Gelegenheiten, darunter für den Premierminister von England (2011), für Barak Obama (2012) und George W. Bush (2009), im Weißen Haus und im Pentagon (2015). Sie haben in den USA zahlreiche Fernsehauftritte absolviert, darunter Good Morning America, Good Morning LA, The View und The Today Show. Zu den bemerkenswerten Live-Auftritten der Band gehören das Glastonbury Festival, die Isle of Wight (3 Mal) und ein Auftritt auf dem Time Square sowie als Headliner beim St. Patrick's Day Konzert auf dem Trafalgar Square in London (2015).

The High Kings legen die Messlatte für Irish-Folk-Bands weltweit weiterhin extrem hoch und gelten als die Vorreiter ihres Genres. Zu den Highlights gehören: 7 Studio-Alben, davon zwei, die auf Platz 2 der weltweiten Billboard-Charts kletterten. Das Debütalbum hielt sich insgesamt 36 Wochen in den Billboard-Charts und erreichte Platz 3 in Irland und Platz 7 in Deutschland. Seither gelten The High Kings als sichere Garanten für extrem mitreißende Live-Konzerte und phantastische Interpreten sowohl der klassischen Folk-Songs als auch

von neuen Kompositionen. Zusammen spielen sie über 13 Instrumente und ihr mehrstimmiger Harmonie-Gesang verwandeln jedes Konzert innerhalb von Minuten in einen wogenden, unvergesslichen Irish-Folk-Abend!