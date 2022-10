Mit ihrem zweiten Album "S.I.D.E.S." steht ALICE MERTON endgültig der ganz große Durchbruch bevor. Am 8. November prasentiert die gefeierte Sängern und "Voice Of Germany"-Jurorin ihr Werk im Stuttgarter LKA Longhorn.

Mit ihrem Debütalbum „MINT“ konnte ALICE MERTON beachtliche Erfolge verzeichnen. Ihre Musik wurde weltweit über eine Milliarde Mal gestreamt, erreichte die Top 10 Charts vieler europäischer Länder und ging Gold in den USA. Nebenbei führte ALICE MERTON als Jurorin bei der TV-Show The Voice of Germany ihre Kandidatin zum Sieg. Am 17. Juni veröffentlichte sie ihr lang ersehntes zweites Album „S.I.D.E.S.“.