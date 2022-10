Wer in Hamburg auf dem Jungfernstieg, in Berlin am Kulturforum oder in Stuttgart im Skatepark Ostfildern die Ohren aufsperrt, hört neben neuerer Musik immer auch „Lords of the Boards“ aus den Speakern brüllen.

Auch wenn das Stück sich eigentlich dem Snowboard widmet und bereits 1997 erschienen ist: Der Track von den Guano Apes ist bis heute eine Hymne geblieben für alle, die sich spektakulär auf Brettern über Grundund durch die Luft bewegen. Der Erfolg der beiden Single-Hits „Open Your Eyes“ und eben den „Lords“ machte auch das legendäre „Proud Like A God“ der Niedersachsen mit Millionen verkauften Exemplaren zu einem der erfolgreichsten Debütalben weit und breit, das sich über ein Jahr in den Charts hielt –was der Weltverband der Phonoindustrie damals mit dem IFPI-Preis würdigte. Eine 18-monatige Tour durch Europa und die USA machte den druckvollen Crossover-Rock aus Göttingen auch live international bekannt. Im Juni 2014 resümierte das ARD-Morgenmagazin:

„Ende der 90er Jahre ging nichts ohne sie: Die Guano Apes rockten mit ihrer Mischung aus Hard-Rock-Gitarrenbrettern, HipHop und dem melodiösen Sprechgesang von Frontfrau Sandra Nasić jedes Stadion, jedes Festival,die ganz großenHallen.“ Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Drei Nummer-eins-Alben, etliche internationale Touren haben zwar ihren Tribut gefordert und führten zu einer mehrjährigen Pause in den Nullerjahren. Aus der sind die Apes aber deutlichgelassener, eine Spur poppiger und vor allem mit der alten Kraft zurückgekommen sind. Zuletzt waren sie 2017 auf sehr erfolgreicher Europa-Tour zum 20-jährigen Jubiläum des Debuts, jetzt geht es endlich wieder weiter: Nach über zwei Jahren Corona-bedingter Livepause ist die Band hungrig und glücklich, wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, dem Ort, an dem sie sich am direktesten mit ihren Fans verbunden fühlt. Nach den Sommerfestivals gehen Guano Apes im Herbst auf eine ausführliche Tour durch Deutschland und Europa.