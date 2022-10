TopTier Germany bringt nach langer, Pandemie-bedingter Pause, TopTier Takeover zurück auf die Bühne: Mit TopTier Takeover (TTT) gründete Battleraplegende Tierstar Andrez seine eigene Battlerapliga und ließ damit die deutsche Battlerapszene in neuem Glanz erstrahlen.

Nachdem „Rap am Mittwoch“ 2018 die vorerst letzte Saison zu Ende brachte, markierte es das Ende einer Erfolgsgeschichte und den Beginn der TTT Ära. Das RAM-Team, angeführt von Tierstar Andrez, setzt mit TTT den Grundstein für eine neue Plattform, auf der sich Newcomer und Veteranen, Rapstars und Untergrundrapper auf Augenhöhe begegnen.

Ausgestattet mit neuem Showkonzept, neuen Formaten und einer Vielzahl an Raptalenten wird die deutsche Battlerapszene wiederbelebt. TTT ist eine Talentschmiede für Rapper, die jedem Teilnehmer die Möglichkeit bietet sich bundesweit live auf der Bühne zu präsentieren. Sei es in der Cypher, im Freestylebattle oder in einem A Capella Match; komm‘ zu TTT und zeig‘ was du drauf hast! Mit Formaten wie „Battle of Honor“, „Is doch nur Rap“ oder „TopTierTakeover Battles“ wird jede Facette des Battleraps zelebriert.