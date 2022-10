Die US-Band Pop Evil tourt derzeit ausgiebig durch Nordamerika und trifft dort unter anderem auch auf Shinedown und Daughtry.

Im November 2022 bringen die US-Hardrocker ihre The Vortex Tour nach Deutschland und präsentieren auch ihr aktuelles Album „Versatile“, das im Mai letzten Jahres via SPV erschienen ist. Die Shows in Hamburg, München, Stuttgart, Köln und Frankfurt sind die ersten Konzerte der Band hierzulande seit 2019. Karten für die fünf Shows sind ab Mittwoch, dem 10. August im Vorverkauf erhältlich. Pop Evil hat gewaltige Hymnen und eine neue Rock'n'Roll-Institution geschaffen, die auf einem Fundament aus Showmanship, unverfälschter Wiedererkennbarkeit und Hardrock- Hooks basiert,

die von Frontmann Leigh Kakaty, Lead-Gitarrist NickFuelling, Rhythmus-Gitarrist Dave Grahs, Bassist Joey "Chicago" Walser und Schlagzeugerin Hayley Cramer gleichermaßen zukunftsweisend und zeitlos sind. Ungeachtet der schlagzeilenträchtigen Erklärungen legendärer Ikonen, die die Wachablösung beklagen, zeigt der langsam eintretende Erfolg von Pop Evil, dass der Hunger nach knallharter, ehrlicher Musik weltweit ungebrochen ist.